Deutschland bangt weiter um Abwehrchef Rüdiger

Deutschlands Fußball-Nationalteam zittert nach wie vor um einen Einsatz seines Abwehrchefs. Ob Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale gegen Dänemark spielen kann, werde sich erst „kurz vor dem Spiel“ am Samstagabend in Dortmund entscheiden, teilte der DFB am Donnerstag nach dem Geheimtraining in Herzogenaurach mit. Der Innenverteidiger habe aber bezüglich seiner Oberschenkelzerrung „den nächsten Schritt“ zur Genesung gemacht, hieß es.

Rüdiger – auf Clubebene in der Abwehr von Real Madrid gesetzt – hatte sich die Muskelverletzung im letzten Gruppenspiel beim 1:1 gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag zugezogen. Sollte er für die Partie gegen die Dänen nicht bereit sein, muss Deutschland die komplette Innenverteidigung vorgeben. Rüdigers Nebenmann Jonathan Tah ist nach seiner zweiten Gelben Karte im Turnier gesperrt. Erste Ersatzleute sind Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton.

(APA)/Bild: Imago