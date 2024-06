Deutschland mit Nullnummer im vorletzten EM-Test

EM-Gastgeber Deutschland hat sich im Testspiel gegen die Ukraine mit einem 0:0 begnügen müssen. Im vorletzten Probelauf vor der EURO hatte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Nürnberg Probleme, den Abwehrriegel der Osteuropäer zu überwinden. Bei der besten Chance traf der eingewechselte Länderspiel-Debütant Maximilian Beier nur die Latte.

Für Deutschland ist das Remis nach den Siegen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) im März und der daraus entstandenen Aufbruchstimmung ein enttäuschendes Resultat. Beier konnte sich immerhin empfehlen. Der 21-Jährige von Hoffenheim erspielte sich kurz nach seiner Einwechslung nach einer Stunde drei gute Torchancen. Trotz großer Dominanz glückte der befreiende Treffer aber nicht. Der Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann hatte einen ruhigen Abend.

Bei den Deutschen fehlten Toni Kroos und Antonio Rüdiger, die nach dem Champion-League-Triumph von Real Madrid erst am Dienstag zur Mannschaft stoßen. Manuel Neuer (38) stand erstmals seit dem WM-K.o. in Katar vor 18 Monaten wieder im Tor der Nationalmannschaft. Der Routinier vom FC Bayern sorgte in der Schlussphase der Partie mit einem leichtsinnigen Pass zum lauernden Gegner noch für einen Schreckmoment, der aber ohne Folgen blieb. Die letzte Testchance bietet sich Deutschland am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland.

(APA) / Artikelbild: Imago