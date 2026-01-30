Deutschland zieht ins Finale der Handball-EM ein

Deutschlands Männer stehen dank eines 31:28-Sieges gegen Kroatien zum ersten Mal seit 2016 bei einer Handball-EM im Finale.

Dort geht es am Sonntag gegen den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Dänemark und Island (20.30 Uhr). Bis zum 17:16 (32.) verlief die Partie am Freitag in Herning ausgeglichen, dann zogen die Deutschen auf 22:16 (38.) davon. Die Kroaten steckten nicht auf und verkürzten 73 Sekunden vor dem Ende auf 28:30, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

(APA) / Bild: Imago