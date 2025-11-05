DFB-Elf im Retro-Look: Adidas präsentiert neue WM-Trikots für 2026

Der Sportartikelhersteller Adidas hat am Dienstag alle Heimtrikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vorgestellt und sorgt damit durch neue Designideen für Aufsehen.

Insgesamt 23 Nationen werden vom deutschen Ausrüster ausgestattet – darunter große Fußballnationen wie Italien, Argentinien, Spanien, Belgien oder Deutschland. Einige der vorgestellten Trikots gehören allerdings zu Teams, die sich sportlich noch gar nicht für die WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert haben.

Deutschland im Retro-Look

Das neue Deutschland-Trikot ist eine Hommage an die größten Erfolge der DFB-Geschichte. Das traditionelle Weiß des Heimtrikots wird durch ein Rautenmuster in Schwarz, Rot und Gold verziert. Dieses Muster ist von den ikonischen Designs der bisherigen vier Weltmeister-Mannschaften von 1954, 1974, 1990 und 2014 inspiriert.

(Red./skysport.de) Foto: Imago/Adidas