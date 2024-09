DFB oder ÖFB? Wanner gibt Einblicke in Verbands-Bemühungen

Deutschland oder Österreich? Das umworbene Toptalent Paul Wanner hält die Entscheidung über seine fußballerische Zukunft weiterhin offen.

Es sei „schön, wenn sich zwei Nationen bemühen. Ich möchte die Entscheidung zu hundert Prozent richtig treffen. Das kann in zwei Monaten sein oder am Ende der Saison“, sagte der 18-Jährige vom deutschen Bundesligisten 1. FC Heidenheim dem kicker und fügte an: „Ich mag beide Länder sehr. Am liebsten würde ich ein Jahr Bundesliga spielen und dann schauen, wo ich mich eher sehe.“

Auf die Frage, ob sich der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann oder ÖFB-Teamchef Coach Ralf Rangnick öfter bei ihm melden würde, antwortete Wanner diplomatisch und mit einem Lächeln: „Beide geben sich Mühe.“ Am Ende werde man sehen, so der Offensivspieler weiter, „wo mich das Herz hinzieht, und wo ich mich sehe und fühle. Das wird dann die richtige Entscheidung sein.“

Zukunft offen

Wanner ist bis Saisonende vom FC Bayern an Heidenheim ausgeliehen. Wie ist danach für ihn weitergeht, ist ebenfalls noch nicht entschieden. Er merke aber, dass den Münchnern „meine Entwicklung wichtig ist“, sagte Wanner. Eine Rückkehr zum Rekordmeister mache aber nur dann „Sinn, wenn ich zur engeren Auswahl gehöre. Sonst wäre ich wieder an dem Punkt, an dem ich schon mal war.“

Zuletzt hatte Wanner eine Einladung zur deutschen U21-Nationalmannschaft wegen der hohen Belastung abgesagt. Diesmal sei er dafür „offen. Beim letzten Mal hatten wir zuvor keinen freien Tag, meinem Körper hat die Pause gutgetan.“

