DFB-Pokal-Auslosung: Bayern im Achtelfinale in Mainz – Dortmund in Bochum

Rekord-Gewinner Bayern München muss im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 antreten, Titelverteidiger RB Leipzig empfängt die TSG Hoffenheim. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaft und Akademie im DFB, als Ziehungsleiter. Die Runde der letzten 16 wird vom 31. Januar bis 8. Februar ausgetragen.

In einem Ruhrduell muss Borussia Dortmund beim VfL Bochum antreten. Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin empfängt den VfL Wolfsburg an der Alten Försterei. Da der 1. FC Nürnberg auf Fortuna Düsseldorf trifft, wird mindestens einer der noch fünf verbliebenen Zweitligisten in die Runde der letzten acht Teams einziehen.

Das Viertelfinale wird am 4./5. April gespielt, das Halbfinale ist für den 2./3. Mai angesetzt, das Finale findet am 3. Juni im Olympiastadion Berlin statt. – Das Achtelfinale (31.1./1.2. und 7./8.2.) im Überblick:

Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick:

Bundesliga gegen Bundesliga

Union Berlin – VfL Wolfsburg

VfL Bochum – Borussia Dortmund

FSV Mainz 05 – Bayern München

RB Leipzig – TSG Hoffenheim

Bundesliga gegen 2. Bundesliga

SV Sandhausen* – SC Freiburg

SC Paderborn* – VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98*

* Klubs aus der 2. Bundesliga

2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga

1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf

