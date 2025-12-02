DFB-Pokal-Achtelfinale u.a. mit BVB vs. Leverkusen HEUTE LIVE auf Sky

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale an. Alle Infos zu den Spielen und zur Übertragung gibt es hier. Mit Sky X bist du live dabei!

Im DFB-Pokal wird am heute und morgen das Achtelfinale ausgetragen.

Auch die zweite Runde des DFB-Pokals hielt erneut Spannung und Überraschung bereit. Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund trennten sich in der regulären Spielzeit mit 1:1. Im Elfmeterschießen bezwang der BVB die Eintracht mit 4:2. Hertha BSC schlug Elversberg deutlich mit 3:0 und auch Leipzig ließ beim 4:1-Sieg in Cottbus nichts anbrennen. Für eine Überraschung sorgte Zweitligist Kiel, der die Wölfe auswärts mit 1:0 bezwang.

Am nächsten Spieltag setzten sich die Bayern souverän gegen Köln mit 4:1 durch. Paderborn verlor in der Verlängerung gegen Leverkusen mit 2:4. Außerdem gewann Stuttgart in Mainz mit 2:0.

Wer spielt gegen wen und wann? Wir verschaffen Dir einen Überblick über das Achtelfinale!

Wann findet das Achtelfinale im DFB-Pokal 2025/26 statt?

Am 2. und 3. Dezember werden die Spiele des DFB-Pokal-Achtelfinales ausgetragen.

DFB-Pokal HEUTE LIVE: Übertragung Achtelfinale

Dienstag, 2. Dezember ab 18: Uhr:

Bor. Mönchengladbach vs. FC St. Pauli live ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 02

Hertha BSC vs. 1. FC Kaiserslautern live ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 03

Dienstagskonferenz Achtelfinale live ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event & Sky Sport 01

Dienstag, 2. Dezember ab 21:00 Uhr

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen live ab 20:55 Uhr auf Sky Sport 02

RB Leipzig vs. 1. FC Magdeburg live ab 20:50 Uhr auf Sky Sport 05

Mittwoch, 3. Dezember ab 18:00 Uhr:

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart live ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 02

SC Freiburg vs. SV Darmstadt 98 live ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 03

Mittwochskonferenz Achtelfinale live ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event & Sky Sport 01

Mittwoch, 3. Dezember ab 21:00 Uhr:

1. FC Union Berlin vs. Bayern München live ab 20:40 Uhr auf Sky Sport 02

Hamburger SV vs. Holstein Kiel live ab 20:35 Uhr auf Sky Sport 03

DFB Pokal Achtelfinale: Spielplan

Der Spielplan für das Achtelfinale des DFB-Pokals wurde am 2. November ausgelost.

DFB-Pokal LIVE auf Sky Sport: Übertragung Achtelfinale

Sky Sport überträgt alle Partien des Achtelfinales live in Einzelspielen und in der Konferenz. Sobald die Übertragungsdetails feststehen, erfährst Du diese hier.

Wo wird der DFB-Pokal 2025/26 übertragen?

Auf Sky Sport sind – wie in der letzten Spielzeit – alle Spiele des DFB-Pokals live zu sehen. Von der ersten Runde bis zum Finale werden alle 63 Spiele live und in voller Länge als Einzelspiel oder in der Original Sky Konferenz ausgestrahlt. Zusätzlich sind Highlight-Clips auf skysportaustria.at, in der Sky Sport Austria-App sowie den Social Media Kanälen zu sehen. Sky Sport News berichtet ebenfalls über alle Entwicklungen des DFB-Pokals im TV.