DFB-Suche läuft auf Hochtouren: So ist der Stand bei Nagelsmann & Co.

Der DFB sucht einen Nachfolger für Hansi Flick. Viele Namen werden dabei gehandelt. Sky gibt einen Überblick über den aktuellen Stand bei der Bundestrainer-Suche.

Ein heißer Anwärter ist nach Sky Informationen Julian Nagelsmann. Der 36-Jährige ist nach seinem Aus beim FC Bayern im März ohne Job. Nagelsmann steht auf der DFB-Liste und ist die Wunschlösung von Sportdirektor Rudi Völler.

Auch Sky Nachfrage zu Nagelsmann als potenziellen Flick-Nachfolger reagierte der Interimstrainer am Montag auf der Pressekonferenz, hielt sich dabei aber bedeckt: „Natürlich gibt es Namen von Trainern, die infrage kommen. Julian Nagelsmann ist ein absoluter Top-Trainer“, sagte Völler.

Bislang hat der DFB nach Sky Infos weder Nagelsmann selbst noch den FC Bayern kontaktiert, denn bei den Münchnern steht der gebürtige Landsberger trotz seines Abschieds noch bis 2026 unter Vertrag. Der FCB will zwar eine Ablöse, weiß aber, dass der DFB keine zahlen kann. Die Münchner würden Nagelsmann dennoch ablösefrei zum DFB ziehen lassen, um ihren Ex-Coach von der Gehaltsliste zu bekommen.

Spur zu Sammer kalt – van Gaal rechnet sich wenig Chancen aus

Während die Spur zu Matthias Sammer aktuell kalt ist und für Jürgen Klopp, der noch einen Vertrag bis 2026 beim FC Liverpool besitzt, eine Doppelfunktion nach Sky Infos ausgeschlossen ist, ist Louis van Gaal definitiv nicht abgeneigt. Er rechnet sich jedoch wenig Chancen auf die Nachfolge von Hansi Flick aus.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich als einer der Kandidaten genannt werde. Aber es wurde noch nie ein Ausländer für den Posten des Bundestrainers in Deutschland ausgewählt“, sagte er bei Sky.

Magath bringt sich selbst ins Spiel

Dagegen hat sich Felix Magath hat öffentlich selbst ins Spiel gebracht und betont, dass er sich den Bundestrainer-Job zutrauen würde. Er habe „oft genug gezeigt“, in der Lage zu sein, „verunsicherte Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder in der Lage waren, sehr gute Leistungen zu bringen. Das ist das, was der DFB zurzeit braucht“, sagte der 70-Jährige beim Radiosender NDR 90,3.

Der Europameister von 1980 führte Bayern München 2005 und 2006 jeweils zum Double sowie 2009 den VfL Wolfsburg zur bislang einzigen Meisterschaft der Klubgeschichte. Bei seiner bislang letzten Trainerstation bewahrte er Hertha BSC in der Bundesliga-Saison 2021/22 als Feuerwehrmann in der Relegation vor dem Abstieg.

