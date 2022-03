DFB wertet abgebrochene Bundesliga-Partie für Gladbach

via

via Sky Sport Austria

Die nach dem Becherwurf auf Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann abgebrochene Bundesliga-Partie des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach wird mit einem 2:0 für die Gäste gewertet.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag nach einem Einzelrichterverfahren des DFB-Sporgerichts mit.

Am Freitagabend war der Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann an der Seitenlinie aus einer der vorderen Reihen von einem gefüllten Bierbecher am Kopf getroffen worden. Die Begegnung wurde nach knapp 70 Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

(SID) / Bild: Imago