Diaby kehrt zu Austria Lustenau zurück

Yadaly Diaby kehrt zu Austria Lustenau in die ADMIRAL Bundesliga zurück. Das haben die Vorarlberger am Mittwoch bekanntgegeben. Der 22-Jährige wird für die kommende Saison von seinem Stammverein Clermont Foot 63 ausgeliehen.

Diaby war bereits in der vergangenen Saison von Clermont an die Lustenauer ausgeliehen. In 25 Einsätzen in der Liga und im Europacup-Playoff gelangen dem Offensivakteur vier Tore und drei Assists. Mit seinen Leistungen verdiente sich Diaby die erstmalige Einberufung ins Nationalteam von Guinea.

„Wir sind sehr froh, dass Yadaly sich entschieden hat, noch eine weitere Saison bei uns zu verbringen. Nach einer Eingewöhnungsphase in der Hinrunde, welche bei jungen Spielern mehr als selbstverständlich ist, hat Yada speziell in der zweiten Saisonhälfte gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und war seitdem ein wesentlicher Bestandteil unserer Offensive“, sagt Sportkoordinator Alexander Schneider. „Wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist, er in dieser Saison noch weitere Schritte gehen und unser Angriffsspiel durch sein Tempo, seinen Zug zum Tor sowie seiner Flexibilität im letzten Drittel prägen wird. Beispiele wie Brandon Baiye oder Bryan Teixeira haben gezeigt, dass ein zweites Jahr in gewohnter Atmosphäre den Spielern einen weiteren Schub verleihen kann.“

Bild: Austria Lustenau