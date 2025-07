Diagnose da: Glück im Unglück für DFB-Kapitänin Gwinn

Deutschlands Fußball-Kapitänin Giulia Gwinn wird dem Nationalteam für die restliche EM fehlen, hat aber nach ersten Untersuchungen keinen Kreuzbandriss erlitten.

Die 26-Jährige vom FC Bayern hatte sich am Freitag beim 2:0-Sieg gegen Polen in St. Gallen in der ersten Hälfte eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen, wie in Zürich per MRT-Untersuchung festgestellt wurde, teilte der DFB mit. Die Ausfallzeit beträgt nach Verbandsangaben voraussichtlich mehrere Wochen.

Nach der Partie befürchteten Mitspielerinnen und Bundestrainer Christian Wück noch, dass sich Gwinn bereits zum dritten Mal eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat. Die Münchnerin hatte sich bereits im September 2020 im EM-Quali-Spiel gegen Irland das rechte und im DFB-Training im Oktober 2022 das linke Kreuzband gerissen. Deshalb verpasste sie auch die WM 2023 in Australien.

Deutschland trifft in der EM-Gruppenphase noch am Dienstag (18.00 Uhr) auf Dänemark sowie am nächsten Samstag (21.00 Uhr) auf Schweden. Gwinn hatte die DFB-Frauen in St. Gallen erstmals bei einem Turnier als Kapitänin auf den Platz geführt. Eine Nachnominierung ist ausgeschlossen, da aufgrund der UEFA-Regularien eine Feldspielerin aus medizinischen Gründen nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spieltag ersetzt werden darf.

(APA)/Bild: Imago