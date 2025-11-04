Diaz-Show in Paris! Bayern biegt auch PSG

Der FC Bayern hat mit einer wilden ersten Halbzeit den Sieg im Topspiel gegen Paris Saint-Germain eingefahren. Im Mittelpunkt stand Offensivspieler Luis Diaz.

Der Kolumbianer traf in Minute vier und 32 zu einer komfortablen Führung für die Münchner. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schwächte Diaz sein Team allerdings: Der 28-Jährige sah nach einem harten Foul gegen PSG-Verteidiger Achraf Hakimi nach VAR-Check zurecht Rot. Joao Neves brachte den Titelverteidiger wieder heran (74.), der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen.

Mehr Infos in Kürze!

Alle Tore:

0:1 – Luis Diaz (4.)

0:2 – Luis Diaz (32.)

Rote Karte – Luis Diaz (45. + 7)

1:2 – Joao Neves (74.)

(Red.)

Bild: Imago