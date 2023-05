Die 105. PGA Championship mit Sepp Straka ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky

In dieser Woche steht das zweite Major des Golfjahres auf dem Programm. Zum insgesamt vierten Mal und erstmals seit 2013 ist der Oak Hill Country Club im Bundesstaat New York der Austragungsort des zweiten Majors des Golfjahres. Es kämpfen unter anderem Österreichs Sepp Straka, der Weltranglistenerste Jon Rahm, Titelverteidiger Justin Thomas, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Dustin Johnson und Brooks Koepka in diesem Jahr um die begehrte Wanamaker Trophy.



Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt über 30 Stunden live auf Sky Sport Golf. Neben den klassischen TV-Übertragungen, die jeweils abends um 19:00 Uhr beginnen, zeigt Sky dort bereits vorher „Featured Groups“, in denen einzelnen Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleitet werden. Mit dem Sky X-Traumpass einfach und unkompliziert dabei sein!





Gregor Biernath und Adrian Grosser kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.



Noch mehr PGA Championship live können Golffans in Livestreams auf skysportaustria.at erleben. Die „Featured Groups“ stehen Kund:innen hier in noch größerem Umfang zur Verfügung als auf dem linearen Sender. Außerdem steht auch ein Livestream zur Verfügung, auf dem alle Golffans täglich kostenlos live dabei sein können: „Featured Holes“ zeigt alle Geschehnisse an einem ausgewählten Loch frei empfanbar.



Mehr Weltklasse-Golf als jemals zuvor 2023 live bei Sky

2023 überträgt Sky Sport so viel Golf wie niemals zuvor live. Allein linear auf Sky Sport Golf zeigt Sky 2023 über 2000 Stunden live. Hinzu kommen die zusätzlichen Livestreaming-Angebote auf skysportaustria.at.



Bei den Turnieren der DP World Tour und der PGA Tour wird Sky den Umfang der Live-Übertragungen nahezu verdoppeln. Für ein reguläres Turnierwochenende (Donnerstag bis Sonntag) mit jeweils einem Turnier der DP World Tour und der PGA Tour bedeutet das künftig insgesamt über 40 Stunden Live-Strecke.



Neben den stark ausgeweiteten Live-Übertragungszeiten von den beiden großen Profi-Touren der Männer beinhaltet das Angebot von Sky in diesem Jahr auch so viele unterschiedliche Golfrechte wie niemals zuvor: Neben der PGA Tour und der DP World Tour umfasst das Programm 2023 den Ryder Cup, alle vier Majors sowie gelegentliche Live-Übertragungen der PGA Tour Champions. Hinzu kommen mit dem Solheim Cup, den US Open und den AIG Women’s Open sowie der live oder zeitversetzt ausgestrahlten Ladies European Tour auch umfangreiche Übertragungsrechte an Turnieren mit den besten Golferinnen der Welt. Den Großteil der Inhalte zeigt Sky in Österreich exklusiv.



Die PGA Championship live bei Sky:



Donnerstag:

15:30 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at



ab 15:30 Uhr: „Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at



19:00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golf



Freitag:

15:30 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at



ab 15:30 Uhr: „Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at



19:00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Golf



Samstag:

18:00 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at



ab 18:00 Uhr: „Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at



19:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf



Sonntag:

18:00 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at



ab 18:00 Uhr: „Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at



19:00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport Golf

Bild: GEPA