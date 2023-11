Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit Salzburg – TSV Hartberg heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Länderspielpause dürfen sich die Sky Zuseher:innen in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf packende Spiele live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga beginnt am Samstag ab 16:00 Uhr mit einer Dreier-Konferenz. Spitzenreiter Salzburg empfängt den TSV Hartberg. Die Steirer liegen mit fünf Punkten Rückstand am vierten Tabellenplatz und möchten den Rückstand auf den Liga-Krösus verkleinern. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Sollten die Mozartstädter nicht gewinnen, könnte der SK Sturm zeitgleich mit einem Sieg gegen Austria Lustenau wieder auf die Spitze vorstoßen. Bei den Vorarlbergern musste Markus Mader in der Länderspielpause gehen, gelingt nun der erste Saisonsieg? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Auch der Tabellendritte LASK ist am Samstag im Einsatz und trifft auf die WSG Tirol. Vor dem Gastspiel an der Anfield Road – am Donnerstag live bei Sky Sport Austria – will man in der Liga Selbstvertrauen tanken. Ob dies gelingt, gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!



Samstag, 25. November 2023

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

LASK – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Sonntag, 26. November 2023

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA