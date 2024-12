Die ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der letzte Spieltag vor der Winterpause in der ADMIRAL Bundesliga steht an. Welches Team kann das Liga-Jahr erfolgreich abschließen? Mit Sky sind Fans von der ersten bis zur letzten Minute am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Salzburg gegen SK Rapid am Samstag mit Sky-Experte Thomas Silberberger live & exklusiv bei Sky

Zum Start des Bundesliga-Samstags muss der SK Rapid nach Salzburg. Dabei könnte der Rekordmeister den dritten Sieg in Serie gegen die Bullen feiern. Ob die Hütteldorfer in der Mozartstadt erfolgreich sein können, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Zeitgleich muss der Tabellenführer SK Sturm zur WSG Tirol. Dabei will der Doublesieger die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten. Sky-Seher:innen können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen. Außerdem empfängt der WAC den LASK. Im Hinspiel konnten sich die Lavanttaler mit 5:1 durchsetzen, gelingt nun erneut der Erfolg? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:15 Uhr starten Moderatorin Constanze Weiss und Sky-Experte Thomas Silberberger die Vorberichterstattung für den Samstag in der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe für die frühen Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Der Bundesliga-Sonntag mit den Sky-Experten Alfred Tatar & Marc Janko live bei Sky

Den Abschluss der letzten „regulären“ Bundesliga-Runde des Jahres bildet am Sonntag die Partie zwischen Austria Wien und dem SCR Altach. Die Veilchen wollen die Siegesserie ausbauen und als erster Verfolger des SK Sturm in das neue Kalenderjahr gehen. Ob dies gelingt, wird ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 gezeigt. Tino Casali, der bereits bei beiden Vereinen unter Vertrag stand und derzeit verletzt ist, wird die Partie an der Seite von Phillip Lautischer als Co-Kommentator begleiten.

Bereits am frühen Nachmittag trifft Blau-Weiß Linz auf Austria Klagenfurt. Nach dem Sieg in Wien-Hütteldorf wollen die Linzer auch gegen das Team von Peter Pacult nachlegen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel empfängt der GAK den TSV Hartberg. Der Aufsteiger will nach der bitteren Niederlage gegen den WAC zurückschlagen und den Fans einen versöhnlichen Jahresabschluss schenken. Das Steirer-Derby kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden.

Ab 13:30 Uhr begrüßen Moderator Johannes Brandl und die Sky-Experten Alfred Tatar & Marc Janko die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für das Spiel Austria Wien gegen SCR Altach startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die 13. Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga zwischen FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn am Sonntag bei Sky

Im Anschluss an das Herrenspiel zeigt Sky ab 16:45 Uhr mit der Begegnung aus der ADMIRAL Frauen Bundesliga zwischen FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies eine weitere Partie aus dem Hofmann Personal Stadion. Moderatorin Lisa Perstaller begrüßt Ex-ÖFB-Team-Kapitänin Carina Wenninger als Expertin, welche auch als Co-Kommentatorin neben Benjamin Vollmann im Einsatz sein wird. Die auf Tabellenrang neun stehenden Oberösterreicherinnen wollen gegen das Team aus dem Ländle den vierten Saisonsieg feiern und damit den Abstand auf das Tabellenschlusslicht ausbauen.

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 7. Dezember 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experten: Thomas Silberberger

Sonntag, 8. Dezember 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Phillip Lautischer

Co-Kommentator: Tino Casali

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experten: Alfred Tatar & Marc Janko

Bild: GEPA