Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga vor der Winterpause mit Admira – SK Rapid und Austria Wien – LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Salzburg – WSG Tirol, TSV Hartberg – WAC und Ried – SCR Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Admira – SK Rapid und Austria Klagenfurt – SK Sturm exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Austria Wien – LASK live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag und Marc Janko am Sonntag

Bevor die ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause geht, wartet am kommenden Wochenende die 18. Runde mit sechs spannenden Partien auf. Unter anderem dürfen sich Sky Seher:innen auf Andreas Herzogs Admira gegen Rapid und Austria Wien gegen den LASK freuen.

Eröffnet wird der Spieltag am Samstagnachmittag. Salzburg trifft in einem Heimspiel auf die WSG Tirol. Nach dem historischen Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Champions League wollen die Salzburger im letzten Spiel vor der Winterpause einen weiteren Erfolg feiern. Ob ihnen dieser gelingt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich gastiert der WAC in der Steiermark beim TSV Hartberg. Können die Wolfsberger mit einem Sieg auf Platz zwei überwintern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem empfängt Ried das Tabellenschlusslicht SCR Altach in Oberösterreich. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Am frühen Sonntagnachmittag trifft Andreas Herzog mit der Admira in einem besonderen Duell auf seinen ehemaligen Verein SK Rapid. Können die Südstädter den Erfolg aus dem ersten Saisonspiel wiederholen oder holt Ferdinand Feldhofer seinen ersten Bundesligasieg als Rapid-Coach? Die Antwort gibt es ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel empfängt Austria Klagenfurt den Tabellendritten SK Sturm. Die Partie im Wörtherseestadion ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Direkt im Anschluss treffen im letzten Duell vor der Winterpause Austria Wien und der LASK aufeinander. Die Linzer konnten im OÖ-Derby einen wichtigen Sieg feiern, während sich die Austria im Wiener Derby einen Punkt erspielte. Mit einem weiteren Erfolg will der LASK die Lücke zur oberen Tabellenhälfte verkleinern. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 11. Dezember 2021

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 12. Dezember 2021

13:30 Uhr:

FC Flyeralarm Admira – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA