Die 18. Runde mit dem Derby-Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr die Derbys SV Ried – LASK, TSV Hartberg – SK Sturm und Austria Klagenfurt – WAC live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Walter Kogler am Samstag als Sky-Experte im Einsatz

Streame alle Spiele live mit dem Sky X Traumpass!

Derbytime in der ADMIRAL Bundesliga! In der 18. Runde treffen die Lokalrivalen aus Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark aufeinander. Alle Spiele sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Der Derby-Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag startet der 18. Spieltag der Bundesliga mit drei Derbys. In Oberösterreich empfängt die SV Ried den LASK. Das neue Tabellenschlusslicht aus Ried will mit einem Sieg gegen den Tabellendritten aus Linz die rote Laterne abgeben. Wer sich im OÖ-Derby durchsetzt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden.

Im zweiten Duell der Lokalrivalen kommt es in der Steiermark zum Spiel TSV Hartberg gegen den SK Sturm. Hartberg-Coach Markus Schopp durfte seinen Einstand am letzten Spieltag mit drei Punkten feiern. Auch der SK Sturm will nach dem Last-Minute Sieg gegen den SK Rapid erneut gewinnen. Ob den Grazern das gelingt, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Komplettiert wird der Super-Derby-Samstag mit dem Aufeinandertreffen von Austria Klagenfurt und dem WAC. Beide Teams mussten zum Frühjahrsauftakt als Verlierer vom Platz gehen. Das Kärntner Derby wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Austria 1 zu sehen.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 18. Februar 2023

16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA