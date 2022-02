Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Topmatch Salzburg – WAC & dem Traditionsduell SK Sturm – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Am kommenden Wochenende wartet die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit sechs spannungsgeladenen Partien auf. Unter anderem treffen Salzburg und der WAC, sowie der SK Sturm und der SK Rapid im Duell der Traditionsvereine aufeinander.

Der Spieltag wird am Samstag eröffnet, wenn die Wiener Austria die Gäste aus Hartberg in Wien Favoriten empfängt. Ob die Veilchen im Kampf um die Meistergruppe erneut gewinnen, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich kommt es in der Südstadt zum Duell Admira gegen den LASK. Kann Andreas Herzog mit seinem Team einen Heimsieg feiern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem wird die Partie Ried gegen WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Die drei Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Am frühen Sonntagnachmittag wartet ein absolutes Topmatch auf Sky Seher:innen. In Wals-Siezenheim empfängt Serienmeister Salzburg den Tabellenzweiten WAC. Unter der Woche schrammten die Salzburger mit dem 1:1 gegen den FC Bayern im UEFA Champions League Achtelfinal-Hinspiel knapp an einer Sensation vorbei (Das Rückspiel gibt es live auf Sky Sport Austria). Kann Matthias Jaissle mit seiner Mannschaft den Vorsprung in der Tabelle ausbauen? Die Antwort gibt es ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel trifft Peter Pacults Austria Klagenfurt auf das Tabellenschlusslicht Altach. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Die Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Direkt im Anschluss wartet das spannungsgeladene Duell der Traditionsvereine SK Sturm und SK Rapid auf die Fans. Während die Grün-Weißen zum Frühjahrsauftakt eine Niederlage gegen Salzburg einstecken musste, konnten auch die Grazer mit dem 2:2 gegen die WSG Tirol nicht zufrieden sein. Im Hinspiel feierte der SK Sturm einen 3:0 Auswärtssieg in Hütteldorf. Ob sich Ferdinand Feldhofers Mannschaft revanchieren kann, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 19. Februar 2022

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Guntamatic Ried – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl

Sonntag, 20. Februar 2022

13:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA