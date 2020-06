Die 28. Runde der Tipico Bundesliga u.a. mit den Duellen Salzburg gegen den WAC und SK Rapid gegen den TSV Hartberg live bei Sky

> Am Sonntag ab 16:00 Uhr Salzburg – WAC und SK Rapid – TSV Hartberg live als Einzeloption oder in der Konferenz

> Im Anschluss das Spiel zwischen Sturm Graz und dem LASK live & exklusiv bei Sky

> WSG Tirol – Austria Wien, SV Mattersburg – SKN St. Pölten und SCR Altach – Admira am Samstag ab 16:00 Uhr live als Einzeloption oder in der Konferenz

> Die Sky Experten am Wochenende: Manuel Ortlechner und Alfred Tatar am Samstag sowie Marc Janko und Walter Kogler am Sonntag

> Sky zeigt alle ausstehenden Spiele der Meister- und Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga live

Wien, 18. Juni 2020 – Der Kampf um die Meisterschaft gewinnt an Dynamik! Der SK Rapid konnte am letzten Spieltag den Abstand auf Spitzenreiter Salzburg auf fünf Punkte verkürzen. Am Sonntag kommt es zum nächsten Fernduell der beiden Titelanwärter. Fußballfans bei Sky sind wie gewohnt bei allen sechs Matches live dabei.

Das Spiel Salzburg gegen Wolfsberg ist zugleich das Duell der beiden besten Torschützen der Liga. Beim gestrigen torlosen Remis zwischen den beiden Teams konnte sich weder der in der Halbzeit eingewechselte Patson Daka noch der WAC-Torjäger Shon Weissman auszeichnen. Können die Abwehrreihen die beiden Ausnahmestürmer erneut bändigen? Die Antwort gibt es am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD. Parallel empfängt Salzburg-Verfolger Rapid Wien den TSV Hartberg. Die Grün-Weißen wollen gegen die Steirer den fünften Sieg in Serie feiern. Das Spiel läuft auf Sky Sport 13 HD. Freunde der Original Sky Konferenz können die beiden Partien auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgen.

Im Anschluss trifft der LASK auf Sturm Graz. Den Linzern gelang mit dem 4:0 Erfolg am vergangenen Spieltag endlich der Befreiungsschlag. Ob die Elf von Valerien Ismael auswärts in Graz nachlegen kann, ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Bereits am Samstag kommt es ab 16:00 zu drei spannenden Duellen in der Qualifikationsgruppe. Die Austria steht vor der Aufgabe, die frisch zurückeroberte Tabellenführung zu verteidigen. Dafür streben die Wiener drei Punkte im Duell gegen die WSG Tirol an. Das Match läuft live und exklusiv auf Sky Sport 12 HD. Parallel empfängt der SCR Altach Tabellenschlusslicht Admira. Das Spiel wird live auf Sky Sport 14 HD übertragen. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es in der Begegnung SV Mattersburg gegen den SKN St. Pölten. Die Partie ist live und exklusiv auf Sky Sport 13 HD zu sehen. Die drei Spiele können zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgt werden.

Die 28. Runde der Tipico Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 20. Juni 2020

16:00 Uhr:

WSG Swarovski Tirol – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD

SV Mattersburg – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport 13 HD

CASHPOINT SCR Altach – FC Flyeralarm Admira, live auf Sky Sport 14 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Manuel Ortlechner & Alfred Tatar

Sonntag, 21. Juni 2020

16:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD

SK Rapid Wien – TSV Prolactal Hartberg, live auf Sky Sport 13 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Walter Kogler

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA