Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit den Duellen WAC – LASK und SK Rapid – Austria Lustenau am Wochenende live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr Ried – SK Sturm und WAC – LASK exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 19:00 Uhr die Abendpartie Hartberg – Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Am Sonntag ab 16:00 Uhr SK Rapid – Austria Lustenau, Altach – Austria Wien und WSG Tirol – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Hans Krankl & Walter Kogler am Sonntag

Wien, 4. August 2022 – Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga bietet am kommenden Wochenende sechs spannende Partien für Sky Seher:innen. Unter anderem trifft der WAC auf den LASK und SK Rapid auf Aufsteiger Austria Lustenau.

Das Duell WAC – LASK mit dem Sky Experten Marc Janko am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der 3. Spieltag der Bundesliga wird mit zwei Partien am Samstagnachmittag eröffnet. Nach dem Erfolg gegen Serienmeister Salzburg reist der SK Sturm nach Oberösterreich zum Duell mit der SV Ried. Ob die Grazer ungeschlagen bleiben oder die Rieder den zweiten Heimsieg in Folge feiern, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich treffen in Wolfsberg der WAC und der LASK aufeinander. Wer setzt sich in der Lavanttal-Arena durch? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz ausgestrahlt.

Am Abend empfängt Klaus Schmidt und der TSV Hartberg Meister Salzburg in der Steiermark. Die Salzburger wollen nach der vergangenen Niederlage wieder drei Punkte einfahren. Das Match ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Der Bundesliga-Sonntag mit den Sky Experten Hans Krankl & Walter Kogler live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag dürfen sich Fans auf drei weitere Partien zum Abschluss der Runde freuen. Der SK Rapid, der die bisherigen zwei Spiele jeweils mit 1:0 gewinnen konnte, trifft in Wien-Hütteldorf auf Aufsteiger Lustenau. Ob Ferdinand Feldhofers Mannschaft erneut gewinnt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel gastiert die Wiener Austria bei Miroslav Klose und dem SCR Altach im Ländle beim Aufeinandertreffen zweier bislang siegloser Teams. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Außerdem kämpfen die WSG Tirol und Austria Klagenfurt um drei Punkte – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle drei Matches sind überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 6. August 2022

16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Küne

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 7. August 2022

16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Hans Krankl & Walter Kogler

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria

Beitragsbild: GEPA