Die 5. Runde am Sonntag live auf Sky Sport Austria

Am Sonntag ab 16:00 Uhr WAC – Austria Wien und SV Ried – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky-Experte am Sonntag: Alfred Tatar

Sky Seher:innen erwarten am Sonntag zwei Spiele. Der Jubel bei der Wiener Austria nach dem ersten Saisonsieg gegen die WSG Tirol war groß. Ob die Veilchen den Schwung gegen den Tabellennachbarn WAC mitnehmen können, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel kommt es in Oberösterreich zur Partie SV Ried gegen WSG Tirol. Beide Teams wollen nach den Niederlagen in der vergangenen Runde wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Match läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Darüber hinaus werden beide Partien auch in der Original Sky Konferenz übertragen.

Die 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 21. August 2022

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA