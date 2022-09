Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr LASK – WSG Tirol, WAC – TSV Hartberg und SCR Altach – Austria Klagenfurt live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky-Experte am Samstag: Marc Janko

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag dürfen sich die Fans wieder auf drei Parallel-Spiele freuen. In Pasching empfängt der LASK die WSG Tirol. Der LASK musste im letzten Duell eine schmerzhafte Niederlage einstecken. Das 1:2 in Innsbruck beendete die letzten Träume der Oberösterreicher auf einen internationalen Startplatz. Können sich die Linzer dafür revanchieren? Das Spiel sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In Kärnten möchte der WAC nach dem 3:1 Auswärtserfolg bei Rapid auch gegen den TSV Hartberg drei Punkte einfahren. Ob dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Auch Altach und Coach Miroslav Klose wollen in der letzten Runde vor der Länderspielpause ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Die Vorarlberger treffen auf die Austria aus Klagenfurt, die trotz namhafter Abgänge einen starken Saisonstart hingelegt hat, und diesen gerne weiterführen würde. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Zudem werden alle Spiele auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 17. September 2022

16:00 Uhr:

LASK – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

CASPOINT SCR Altach – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA