Alle Champions-League-Spiele von Salzburg live auf Sky Sport Austria

Wien, 26. August 2021 – Mit dem Erfolg im Play-off gegen Bröndby hat Salzburg den UEFA Champions League-Hattrick perfekt gemacht! Zum dritten Mal in Folge messen sich die Mozartstädter mit den besten Teams Europas. Egal, ob Salzburg, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder Bayern München – Sky zeigt alle Spiele der UEFA Champions League live.

Die heutige Auslosung in Istanbul bescherte dem Team von Matthias Jaissle eine interessante Gruppe! Für die Salzburger geht es zum französichen Meisten OSC Lille. Weiters geht es in der Gruppenphase gegen den VfL Wolfsburg und den FC Sevilla um den Aufstieg. Fußballfans begleiten auf Sky Sport Austria das komplette UEFA Champions League-Abenteuer der Salzburger live.

Die Gruppenphase der UEFA Champions League Saison 2021/2022 lässt Fanherzen auf Sky höherschlagen. Der FC Bayern trifft auf den FC Barcelona. Lionel Messi startet mit seinen kongenialen Mitspielern bei Paris SG gegen Pep Guardiola und Manchester City, RB Leipzig und Club Brügge die Jagd auf den Titel. David Alaba darf sich mit Real Madrid auf ein Superduell mit dem italienischen Meister Inter Mailand freuen. Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse live auf Sky Sport Austria. Fans der Original Sky Konferenz verpassen kein Tor in dem Wettbewerb der besten Vereinsmannschaften Europas.

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky sichert sich auch die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase und der beiden Finalspiele. Sky erwirbt die Rechte an 282 Live-Spielen, davon 252 Spiele exklusiv. Sky zeigt an jedem Spieltag unter anderem alle österreichischen Einzelspiele sowie die Endspiele der beiden Wettbewerbe live.

Über die Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem umfassenden Angebot im Abo-TV werden somit für alle Fußball-Fans in Österreich via skysportaustria.at und den Sky Social-Media-Kanälen Spielzusammenfassungen und – szenen der drei UEFA Klub-Wettbewerbe zu sehen sein.

