Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Die 1. Runde mit dem Auftakt zwischen Meister LASK und dem GAK live bei Sky Sport Austria

Sky ist in der Saison 2026/27 noch näher dran für die Fans! Zum Auftakt berichten vor Ort: das Duo Kimberly Budinsky und Sky Experte & Co-Kommentator Marko Stankovic aus Linz, Jörg Künne aus Innsbruck, Michael Ganhör aus Salzburg, Johannes Brandl aus Wolfsberg, Lisa Perstaller aus Lustenau und das neue Topspiel-Dreamteam Constanze Weiss und Sky Experte & Co-Kommentator Andreas Herzog aus Wien Hütteldorf

Mit Hans Krankl und Jan-Age Fjörtoft sind zudem zwei weitere Sky Experten bei Rapid-Altach im Einsatz

Start der neuen Rechte-Periode bis 2030: Wie gewohnt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky

Sky Sport Austria liefert jedes Wochenende 19 Stunden Berichterstattung direkt aus den Bundesliga Stadien und davon mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichte

Es geht wieder los: Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga in die neue Spielzeit! Fans des österreichischen Fußballs haben dabei doppelten Grund zur Freude. Zum Auftakt der Saison 2026/27 präsentiert sich die Bundesliga-Berichterstattung von Sky Sport Austria in einem frischen Gewand. Unter dem Motto „noch näher dran für die Fans“ berichtet Sky Sport Austria an jedem Bundesliga-Wochenende insgesamt 19 Stunden live direkt aus den Stadien, darunter mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichterstattung. Wie gewohnt zeigt Sky auch in der Saison 2026/27 alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live. Darüber hinaus bleibt Sky langfristig die Heimat der heimischen Bundesliga: Die neue Rechtevereinbarung bis 2030 sichert den Fans alle Spiele der kommenden vier Spielzeiten.

Das Eröffnungsspiel zwischen Meister LASK und dem GAK am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Mit dem ersten Meistertitel seit 60 Jahren genießen Didi Kühbauer und seine Mannschaft jetzt schon Legendenstatus bei den Linzer Anhängern. Doch die Erfolge der Vorsaison werden schon von der Mission Titelverteidigung verdrängt. Zum Auftakt wartet auf den Meister zuhause ein Duell mit dem GAK. Ob der LASK den Schwung in die neue Saison mitnimmt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt ab 19:00 Uhr die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Marko Stankovic. Dieses Sky Duo wird ab sofort bei jedem Freitagsspiel im Einsatz sein, Stankovic zusätzlich als Co-Kommentator.

Der Bundesliga-Samstag mit den Duellen WSG Tirol – Sturm Graz und Red Bull Salzburg – TSV Hartberg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag empfängt die WSG Tirol den SK Sturm Graz. Den Grazern fehlten in der vergangenen Saison nur zwei Zähler auf den Titelhattrick. Holt sich Sturm gleich zum Start den ersten Sieg oder können sich die Tiroler durchsetzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2.

Am Abend hat Red Bull Salzburg den TSV Hartberg zu Gast. Die Mozartstädter landeten letzte Saison auf dem nicht zufriedenstellenden dritten Platz. In der kommenden Spielzeit wollen die Salzburger endlich wieder ganz oben stehen. Können sie ihre Titelambitionen bereits am ersten Spieltag unterstreichen? Das Match läuft auf Sky Sport Austria 1.

Jörg Künne startet ab 16:45 Uhr live aus Innsbruck mit der Vorberichterstattung zum Duell zwischen WSG Tirol und Sturm Graz. Am Abend meldet sich Michael Ganhör ab 19:00 Uhr live aus Salzburg.

Der Bundesliga-Sonntag mit der Rückkehr von Austria Lustenau gegen Ried live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach zwei Jahren Abstinenz feiert der SC Austria Lustenau am Sonntagnachmittag seine Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Die Vorarlberger krönten sich im Mai zum Zweitligameister. Gegner Ried bestritt die vergangene Saison als Aufsteiger und hielt mit dem ersten Platz in der Relegationsgruppe souverän die Klasse. Wer kann sich im Duell der beiden letzten Zweitligameister durchsetzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zeitgleich hat der Wolfsberger AC am Sonntagnachmittag den FK Austria Wien zu Gast. Ob sich die Veilchen auswärts zum Auftakt drei Punkte holen können oder der WAC einen gelungenen Saisonstart feiern darf, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Matches können auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Der Bundesliga-Sonntag beginnt um 16:30 Uhr. Johannes Brandl stimmt die Fans in Wolfsberg ein, während Lisa Perstaller in Lustenau die Moderation übernimmt.

Mit Herzog, Fjörtoft und Krankl analysieren gleich drei Sky Experten das erste Topspiel am Sonntag

Zum Abschluss der Auftaktrunde der ADMIRAL Bundesliga kommt es in Hütteldorf zur Begegnung SK Rapid gegen SCR Altach. Die Rapidler belegten in der vergangenen Spielzeit aufgrund eines vergeigten Schlussspurtes den fünften Platz. Immerhin sicherten sich die Hütteldorfer dank eines 4:2-Erfolgs nach Hin- und Rückspiel gegen Ried die Teilnahme an der Conference League-Qualifikation. Altach schloss die letzte Saison auf Platz drei der Relegationsgruppe ab. Das abschließende Duell des ersten Spieltages gibt es ab 18:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Andreas Herzog – auch als Co-Kommentator – geben dabei ihre Premiere als neues fixes Sky Duo beim Topspiel am Sonntag.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 31. Juli 2026

19:00 Uhr

LASK – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte und Co-Kommentator: Marko Stankovic

Kommentator: Otto Rosenauer

Samstag, 1. August 2026

16:45 Uhr

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

Moderation: Jörg Künne

19:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sonntag, 2. August 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Johannes Brandl

SC Austria Lustenau – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Lisa Perstaller

18:30 Uhr

SK Rapid – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte und Co-Kommentator: Andreas Herzog

Weitere Sky Experten: Hans Krankl und Jan-Age Fjörtoft

Kommentator: David Eder

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1