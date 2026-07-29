Tor im Testspiel! ÖFB-Legionär Olivier empfiehlt sich bei Stuttgart

Christopher Olivier hat in der Saisonvorbereitung des VfB Stuttgart ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Der österreichische U21-Teamspieler steuerte beim 8:1-Testspielsieg gegen die Kickers Offenbach den Führungstreffer bei.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger brachte den Deutschen Bundesligisten nach einer Standardsituation in Führung.

Für Olivier war es bereits der dritte Einsatz in der laufenden Vorbereitung unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Dabei stand der ÖFB-Legionär zweimal in der Startelf und durfte bislang in jedem Testspiel der Schwaben mitwirken. Auf sein erstes Pflichtspiel für die Profimannschaft des VfB wartet der Defensivspieler allerdings noch.

In den vergangenen Monaten wurde Olivier mehrfach mit Vereinen aus der ADMIRAL Bundesliga in Verbindung gebracht. Zuletzt soll auch Aufsteiger FC Schalke 04 ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.