Einige Änderungen! So startet Rapid ins ECL-Quali-Rückspiel

Rapid steht heute (20.30 Uhr) vor der Finalisierung eines Formalakts. Nach dem 3:1-Auswärtssieg im Zweitrunden-Quali-Hinspiel der Conference League in der Vorwoche geht es für die Hütteldorfer nun darum, gegen den FC Santa Coloma aus Andorra den Aufstieg in die nächste Runde auch offiziell zu besiegeln.

Trainer Johannes Hoff Thorup wünscht sich in der ersten Bewerbspartie der Saison vor Heimpublikum einen souveränen Auftritt und schickt folgende Startelf aufs Feld.

So beginnt der SK Rapid gegen Santa Coloma: