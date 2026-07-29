Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: SK Sturm Graz

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SK Sturm Graz zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Jörg Künne.

Transfers:

Zugänge:

Luis Balbo (ACF Fiorentina)

Ammar Helac (TSV Hartberg)

Petar Petrovic (Javor-Matis)

Jürgen Heil (TSV Hartberg)

Simon Seidl (FC Blau-Weiß Linz)

Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05)

Jeyland Mitchell (Feyenoord)

Abgänge:

Matteo Bignetti (1. FC Saarbrücken)

Dimitri Lavelee (Standard Lüttich)

Emanuel Aiwu (Apollon Limassol)

Emir Karic (Kansas City)

Jusuf Gazibegovic (1. FC Köln/Leihende)

Stefan Hierländer (Karriereende)

Rory Wilson (Aston Villa/Leihende)

Vorbereitung: Top & Flop

In einem Testspiel musste sich die Mannschaft einer ukrainischen Auswahl mit 2:6 geschlagen geben. Deutlich erfolgreicher verlief dagegen die Qualifikation zur Champions League: Dort wurde Heart of Midlothian souverän mit 4:0 bezwungen.

Auch personell gibt es positive Nachrichten: Der Vertrag von Leon Grgic wurde verlängert. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember macht die neue Nummer 9 gute Fortschritte auf dem Weg zurück.

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

Durchschnittsalter: 23,5 Jahre

Kadergröße: 28 Spieler

„Rising Stars“:

Jacob Peter Hödl ist in dieser Rubrik mittlerweile schon Stammgast: Trotz seines jungen Alters ist er längst kein Unbekannter mehr. Gleiches gilt für Nelson Weiper, der von Mainz 05 kam und ebenfalls zu den vielversprechenden jungen Spielern zählt.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps:

Daniil Khudyakov

Otar Kiteishvili

Jacob Peter Hödl

Nelson Weiper

Startelf:

Spielanlage:

Als Grundordnung dient eine Viererkette mit Rauten-Mittelfeld. Im Spielverlauf wird jedoch immer wieder flexibel auf ein 3-4-1-2 oder 4-2-2-2 umgestellt. Vor allem die Rückwärtsbewegung im Block hat sich verbessert. Mit Ball soll das Spiel noch strukturierter und variabler werden – Ansätze davon waren in den ersten beiden Pflichtspielen bereits zu erkennen.

Unverändert gilt: Die Intensität gegen den Ball bleibt das oberste Prinzip.

Prognose VR:

Diskussionswürdig bleibt die Balance im Kader.

Vor allem im offensiven Zentrum herrscht ein klares Überangebot. Auf den Positionen hinter den Spitzen sowie im Sturm tummeln sich mit Kiteishvili, Mamageishvili, Seidl, Rozga, Jatta, Wlodarczyk, Kayombo, Weiper, Grgic, Beganovic und Malone zahlreiche Optionen. An Quantität mangelt es dort jedenfalls nicht.

Anders sieht es auf den Flügeln aus. Gelernte Außenspieler sind Mangelware. Heil spielt dort vor allem, weil er die Position kennt, Soglo ist eher eine Notlösung mangels Alternativen. Koller wurde in der Vorbereitung häufig auf der Außenbahn eingesetzt, während sich Malic – einst als Sechser ausgebildet – dort ebenfalls nicht vollends wohlfühlt.

Auch defensiv gibt es einige Fragezeichen. Gorenc-Stankovic bringt viele Qualitäten mit, seine Endgeschwindigkeit zählt allerdings nicht dazu – ein Aspekt, der vor allem auf internationalem Niveau zum Thema werden könnte. Weinhandl verfügt über großes Potenzial, als junger Spieler werden Formschwankungen aber dazugehören. Fosso ist ein solider Backup. Sollte Mitchell den Verein wie erwartet gewinnbringend verlassen, stünden mit Vallci, Koller und Petrovic nur noch drei Innenverteidiger im Kader.

Beim Torhüter lege ich mich fest: Khudyakov besitzt schon jetzt internationales Format. Bleibt er verletzungsfrei, wird er eine starke Saison spielen – und sich damit auch für einen lukrativen Transfer empfehlen.

Tipp VR Endplatzierung:

Platz 4