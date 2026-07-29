WM-Torhüter Vozinha muss seinen Namen ändern

Mit der Verpflichtung des kapverdischen WM-Helden wollte Colo-Colo wohl auch vom Hype um den Torhüter profitieren. Doch ausgerechnet der Name auf seinem Trikot sorgt nun für einen unerwarteten Dämpfer. Der WM-Star darf in Chile nicht mit seinem berühmten Spitznamen auflaufen.

Nach seiner starken Leistung beim 0:0 gegen Spanien stieg Vozinha über Nacht zum Nationalhelden und Social-Media-Phänomen auf. Nach weiteren starken Auftritten des Keepers stellte die FIFA Vozinha in ihrer Elf des Turniers auf.

Unerwarteter Vozinha-Dämpfer

Jetzt der Dämpfer für Colo-Colo. Denn nach den offiziellen Statuten des chilenischen Fußballverbandes (ANFP) dürfen Spieler nicht mit ihrem Spitznamen auf dem Trikot auflaufen.

Der bürgerliche Name des Torhüters lautet Josimar Evora Dias. Künftig wird daher entweder „Evora Dias“ oder lediglich „Dias“ auf seinem Trikot stehen, der inzwischen weltweit bekannte Name „Vozinha“ bleibt außen vor.

Für das Marketing-Team des chilenischen Traditionsklubs dürfte das eine unerwartete Hürde sein. Schließlich hatte man sich mit dem Transfer des WM-Überraschungsstars wohl auch zusätzliche Aufmerksamkeit und zahlreiche Trikotverkäufe erhofft.