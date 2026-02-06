Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Salzburg gegen Austria Wien HEUTE LIVE auf Sky

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg gegen Austria Wien heute ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten am Wochenende: Andreas Herzog am Freitag in Salzburg, am Samstag Hans Krankl in Hütteldorf und Marc Janko im Studio sowie am Sonntag Thomas Silberberger

Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Zum Frühjahrsauftakt steht am Freitag gleich ein Kracher auf dem Programm: Tabellenführer Salzburg trifft auf Austria Wien. Am Samstag spielt der SK Rapid gegen den TSV Hartberg, ehe am Sonntag Meister Sturm die SV Ried in Graz empfängt. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Red Bull Salzburg gegen Austria Wien am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Zum Auftakt der ADMIRAL Bundesliga nach der Winterpause empfängt Red Bull Salzburg die Wiener Austria. Die Bullen haben die Pause als Tabellenführer verbracht und wollen mit einem Sieg zum Start ihre Spitzenposition verteidigen. Die Veilchen liegen aktuell auf Rang fünf und möchten unter dem neuen Sportvorstand Tomas Zorn sofort punkten. Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Ab 20:00 Uhr stimmen Moderatorin Kimberly Budinsky und Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen aus dem Stadion in Salzburg auf die Partie ein.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Freitag, 6. Februar 2026

20:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Andreas Herzog

Foto: GEPA