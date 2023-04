Die ADMIRAL Bundesliga mit LASK gegen Sturm Graz heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr mit zwei Parallelspielen.

In Salzburg empfängt der Tabellenführer die Wiener Austria. Während die Mozartstädter im Kampf um den Titel vorlegen möchten, wollen die Veilchen im Rennen um Platz drei Punkte holen. Wer das Spiel für sich entscheidet, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Zeitgleich trifft in Wien der SK Rapid auf Austria Klagenfurt. Die Hütteldorfer sind nach der letztwöchigen Niederlage in Graz auf den ersten Sieg in der Meistergruppe aus. Ob ihnen dieser gelingt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Alle Partien sind zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Direkt im Anschluss wartet zum Abschluss der 24. Runde das Verfolgerduell zwischen dem Tabellendritten und Tabellenzweiten, wenn der LASK den SK Sturm empfängt. Nur wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen im Cup stehen sich die beiden Teams erneut gegenüber. Das Team von Christian Ilzer will mit einem Sieg den Abstand auf Platz drei vergrößern. Gelingt es den Grazern weiterhin Salzburg auf den Fersen zu bleiben? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 9. April 2023

13:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA