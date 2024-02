Die ADMIRAL Bundesliga mit Salzburg & LASK HEUTE LIVE auf Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Salzburg – Austria Lustenau, LASK – WAC und SCR Altach – TSV Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten im Studio: Marc Janko & Analyse-Experte Alfred Tatar am Samstag

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Kann Salzburg vorlegen? Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Den Auftakt zur 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga macht am Samstag ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz. Dabei empfängt Tabellenführer Salzburg das Tabellenschlusslicht Austria Lustenau. Können die Mozartstädter das Lustenauer Abwehr-Bollwerk knacken und in der Tabelle vorlegen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In Linz trifft der LASK auf den WAC. Die Kärntner haben noch Chancen auf die Meistergruppe und möchten wie im Hinspiel drei Punkte gegen die Sageder-Elf holen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem muss der TSV Hartberg zum SCR Altach. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Samstag, 24. Februar 2024

16:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

CASHPOINT SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA