Die ADMIRAL Bundesliga Samstags-Konferenz JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1!

Am Samstag ab 16:00 Uhr Austria Wien – Hartberg und SCR Altach – Blau-Weiß Linz exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Alfred Tartar sowie Analyseexperte Marko Stankovic begrüßen die Sky Zuseher:innen ab 16:00 Uhr aus dem Studio

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga seht ihr mit dem Sky X-Traumpass!

Am Samstag ab 16:00 Uhr startet die Zweier-Konferenz. In Wien-Favoriten trifft die Austria auf das Überraschungsteam der Herbstsaison, den TSV Hartberg. Um nicht den Anschluss an die Meistergruppe zu verlieren, müssen die Veilchen mit einem Sieg in die letzten fünf Runden vor der Punkteteilung starten. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich muss Aufsteiger Blau-Weiß Linz zum SCR Altach. Sky Zuschauer:innen können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen. Die zwei Spiele werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 10. Februar 2024

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Sonntag, 11. Februar 2024

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA