„Die Akte ist offen“: Real-Star droht das Aus

Nach langer Verletzungspause kämpft Dani Carvajal um sein Comeback bei Real Madrid. Doch dem Star-Verteidiger bleibt im Team von Trainer Alvarao Arbeloa nur die Zuschauerrolle. Carvajal kämpft um seinen WM-Traum mit Spanien und um seine Zukunft in Madrid.

Droht ihm ein ähnliches Schicksal wie den ehemaligen Real-Stars Karim Benzema, Toni Kroos oder Luka Modric?

Dani Carvajal ist einer der erfolgreichsten Fußballer der Gegenwart: Sechsmal triumphierte er mit Real Madrid in der Champions League, viermal wurde er mit den Königlichen Meister, mit Spaniens Nationalmannschaft wurde er 2024 Europameister.

Nur der WM-Triumph fehlt dem 34-Jährigen noch in seiner Titelsammlung. Doch der Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist in Gefahr – und auch Carvajals Zukunft bei Real scheint ungewiss.

Carvajal bei Real nur noch Zuschauer

Nur ein Spiel über volle 90 Minuten steht für Carvajal in der laufenden LaLiga-Saison zu Buche. Im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille sah er die Rote Karte, danach zwang ihn eine Knieverletzung zur Pause.

Nach dem 2:1 im Clasico gegen den FC Barcelona wurde ihm Ende Oktober ein freier Gelenkkörper im rechten Knie entfernt, am 20. Januar feierte er mit dem Kurzeinsatz beim 6:1 gegen die AS Monaco am 20. Januar sein Comeback. Doch in der Liga wartet er immer noch auf seine Rückkehr.

Auch beim 2:0-Sieg beim FC Valencia am vergangenen Wochenende saß Carvajal nur auf der Bank. Der 21-jährige Nachwuchsverteidiger David Jimenez stand im Mestalla in der Startelf, der lange verletzte Trent-Alexander Arnold wurde eingewechselt. Carvajal blieb wieder nur die Rolle des Zuschauers – was für Zündstoff sorgt.