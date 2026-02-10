„Die Akte ist offen“: Real-Star droht das Aus
Nach langer Verletzungspause kämpft Dani Carvajal um sein Comeback bei Real Madrid. Doch dem Star-Verteidiger bleibt im Team von Trainer Alvarao Arbeloa nur die Zuschauerrolle. Carvajal kämpft um seinen WM-Traum mit Spanien und um seine Zukunft in Madrid.
Droht ihm ein ähnliches Schicksal wie den ehemaligen Real-Stars Karim Benzema, Toni Kroos oder Luka Modric?
Dani Carvajal ist einer der erfolgreichsten Fußballer der Gegenwart: Sechsmal triumphierte er mit Real Madrid in der Champions League, viermal wurde er mit den Königlichen Meister, mit Spaniens Nationalmannschaft wurde er 2024 Europameister.
Nur der WM-Triumph fehlt dem 34-Jährigen noch in seiner Titelsammlung. Doch der Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist in Gefahr – und auch Carvajals Zukunft bei Real scheint ungewiss.
Carvajal bei Real nur noch Zuschauer
Nur ein Spiel über volle 90 Minuten steht für Carvajal in der laufenden LaLiga-Saison zu Buche. Im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille sah er die Rote Karte, danach zwang ihn eine Knieverletzung zur Pause.
Nach dem 2:1 im Clasico gegen den FC Barcelona wurde ihm Ende Oktober ein freier Gelenkkörper im rechten Knie entfernt, am 20. Januar feierte er mit dem Kurzeinsatz beim 6:1 gegen die AS Monaco am 20. Januar sein Comeback. Doch in der Liga wartet er immer noch auf seine Rückkehr.
Auch beim 2:0-Sieg beim FC Valencia am vergangenen Wochenende saß Carvajal nur auf der Bank. Der 21-jährige Nachwuchsverteidiger David Jimenez stand im Mestalla in der Startelf, der lange verletzte Trent-Alexander Arnold wurde eingewechselt. Carvajal blieb wieder nur die Rolle des Zuschauers – was für Zündstoff sorgt.
Carvajal will spielen – Arbeloa setzt auf andere
„Bei Real Madrid wagt es niemand, offen über einen Fall Carvajal zu sprechen, aber die Akte ist bereits offen“, schreibt die Madrider Sportzeitung Marca. Seine erneute Nichtberücksichtigung sei „ein schwer zu verdauender Schlag“ für den Rechtsverteidiger.
Carvajal hat seinem Trainer signalisiert, dass er wieder fit ist, doch Alvaro Arbeloa will anscheinend kein Risiko eingehen. Der Coach bezeichnete den Abwehrspieler als „großartigen Teamkollegen, Kapitän und Stütze der Kabine“, doch das hilft Carvajal nicht. Er muss spielen, um bei der WM dabei sein zu können. Außerdem geht es um seine Zukunft im Verein.
Droht dem nächsten Real-Star der Abschied?
Sein Vertrag in Madrid läuft nur noch bis Ende Juni und der 34-Jährige befürchtet, dass sein Kontrakt nicht verlängert wird. Nach Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric und Lucas Vazquez könnte Carvajal der nächste verdiente Spieler sein, der bei den Königlichen vor einem stillen Abschied steht.
„Dani nimmt an, dass dies auch sein Weg sein könnte“, vermutet die Marca und wiederholt: „Die Akte Carvajal ist offen.“
Es gebe „keinen öffentlichen Lärm, aber viele innere Zweifel, ein wachsendes Gefühl der Resignation und die Gewissheit, dass der Außenverteidiger einen der schwierigsten Momente seiner Karriere bei Real Madrid erlebt.“
(sport.sky.de)/Bild: Imago