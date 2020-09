Die Auslosung des Europa-League-Playoffs mit dem LASK im LIVESTREAM

Am (heutigen) Freitag werden um 14 Uhr in Nyon die Paarungen für das Europa-League-Playoff ausgelost. In ein einem der Lostöpfe befindet sich auch der LASK. Die Oberösterreicher müssen allerdings noch in der 3. Quali-Runde den DAC Dunajska Streda aus der Slowakei schlagen, um sich für das Playoff zu qualifizieren.

Mögliche Gegner des LASK:

1 Sporting CP (POR) / Aberdeen (SCO)

2 Mura (SVN) / PSV Eindhoven (NED)

3 Copenhagen (DEN) / Piast Gliwice (POL)

Die Spiele finden am 1. Oktober 2020 statt. Rückspiele gibt es nicht.

Artikelbild: Getty