Die bestbezahlten Fußballtrainer 2019/20

via

via Sky Sport Austria

Mit dem Trainer steht und fällt häufig der Erfolg einer Mannschaft. Zumindest ist der Trainer oftmals auch der Erste, der angesprochen wird, wenn es einmal nicht so gut läuft. Inzwischen sind die Gehälter einiger Coaches auf ein Level angestiegen, was den etwaiger Topstars übersteigt. Sky Sport zeigt, euch wer es in die Rangliste der zehn bestbezahlten Trainer der Welt geschafft hat.

Die bestbezahlten Fußballtrainer der Welt

Platz 1 – Diego Simeone: Der Trainer von Atletico Madrid verdient nach Angaben von “France Football” ca. 40,5 Millionen Euro (Brutto-Gehalt + Sponsoring) pro Jahr. Simeone ist seit Januar 2012 Betreuer der Spanier und besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2022. In der Saison 2015/16 wurde Diego Simeone zum Weltclubtrainer des Jahres ausgezeichnet.

Platz 2 – Antonio Conte: Der Coach vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand liegt auf Rang zwei der Gehaltsliste. Das kuriose dabei ist, dass Conte von aktuell zwei Vereinen Gehalt kassiert. Insgesamt soll der Italiener ca. 30. Mio. Euro pro Jahr verdienen, 9,8 Mio. Euro davon, kommen von seinem Ex-Klub FC Chelsea. Conte stand von Sommer 2016 bis Sommer 2018 bei den Londern unter Vertrag. Seit Mai 2019 betreut er nun die Mailänder.

Platz 3 – Pep Guardiola: Natürlich darf Pep Guardiola nicht unter den Top 3 der bestbezahlten Trainer der Welt fehlen. Ca. 27. Mio. Euro verdient der Trainer von Manchester City pro Jahr. Fünf Millionen Euro stammen dabei aus Sponsoring-Geldern. Seit Sommer 2016 sitzt Guardiola mittlerweile auf der Trainerbank der Citizens. In dieser Zeit gewann er zweimal die englische Meisterschaft.

Platz 4 – Jürgen Klopp: “The Normal One” bezieht ca. 24. Mio. Euro pro Jahr. 16,5 Mio. Euro davon vom FC Liverpool. Der Rest kommt durch Sponsoren-Gelder zusammen. Klopp ist seit Oktober 2015 bei den Liverpoolern im Amt.

Platz 5 – Jose Mourinho und Zinedine Zidane: Auf “The Normal One” folgt “The Special One”. Das Jahresgehalt von Mourinho liegt bei ca. 16,5 Mio. Euro, dazu kommen 6,5 Mio. Euro Sponsoren-Zahlungen. Mourinho kehrte nach einem Jahr Abwesenheit, im November 2019 auf die Trainerbank zurück. Bei Tottenham Hotspurs besitzt der Portugiese einen Vertrag bis 2023. Ebenfalls 23. Mio. Euro kassiert Real-Trainer Zidane pro Jahr. Das Brutto-Gehalt liegt bei ca. 21 Mio. Euro, dazu gesellen sich noch 2 Mio. Euro aus Sponsoring-Tätigkeiten.

Platz 7 – Ernesto Valverde: Obwohl Valverde derzeit vereinslos ist, schaffte es der Ex-Barcelona-Trainer in die Top 10. Ernesto Valverde verdiente bei den Katalanen ca. 19. Mio. Euro pro Jahr, noch immer stehen Restzahlungen aus.

Platz 8 – Fabio Cannavaro: Der Weltmeister von 2006 betreut aktuell den chinesischen Klub Guangzhou Evergrande und bezieht ca. 14. Mio. Euro Gehalt pro Jahr.

Platz 9 – Massimiliano Allegri: Von Sommer 2014 bis Sommer 2019 war Allegri Trainer von Juventus Turin. Weiterhin stehen Restzahlungen von den Turinern an, was dem Coach ca. 13,5 Mio. Euro pro Jahr in die Kasse spült.

Platz 10 – Rafael Benitez: Der langjährige Liverpool-Coach und kurzzeitige Real Madrid-Trainer verdient sein täglich Brot mittlerweile in China. Benitez steht bei Dalian Yifang unter Vertrag und verdient ca. 13 Mio. Euro im Jahr.

VIDEO-Highlights: Liverpool – Atletico Madrid 2:3 n.V.

Video enthält Produktplatzierungen

Quelle: transfermarkt.at, france football

Bild: Getty Images