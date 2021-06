Die besten Golferinnen der Welt: die US Women’s Open live & exklusiv bei Sky

Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag täglich live und exklusiv vom ältesten LPGA-Major, insgesamt 26 Stunden live

Begleitet wird das Turnier an allen vier Tagen vom US-Originalkommentar, am Finaltag steht wahlweise auch der deutsche Kommentar von Adrian Grosser zur Verfügung

Außerdem überträgt Sky an diesem Wochenende das Memorial Tournament von der US PGA Tour sowie die Porsche European Open von der European Tour live

Wien, 1. Juni 2021 – Am kommenden Wochenende wird Sky alle vier Tage der US Women’s Open live und exklusiv übertragen.

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky insgesamt 26 Stunden live vom ältesten LPGA-Major, dass bereits zum 76. Mal ausgetragen wird. Ort des Geschehens ist in diesem Jahr der Lake Course des Olympic Clubs in San Francisco. Während der gesamten Übertragung ist der US-Originalkommentar zu hören – am Finaltag am Sonntag steht zusätzlich wahlweise auch der deutsche Kommentar von Adrian Grosser zur Verfügung.

Insgesamt dürfen sich Golffans bei Sky von Donnerstag bis Montag auf über 50 Stunden Weltklasse-Golf der Frauen und Männer freuen. Neben der Live-Übertragung der US Women’s Open berichtet Sky von Donnerstag bis Sonntag insgesamt zwölf Stunden live vom Memorial Tournament auf der US PGA Tour.

Außerdem finden ab Samstag die Porsche European Open in Hamburg statt, dieses Mal in etwas anderer Form als üblich. Im Zuge der Ausweisung Großbritanniens als Virus-Variantengebiet beginnt das Turnier zwei Tage später als ursprünglich geplant, um allen Teilnehmern die rechtzeitige Anreise zu ermöglichen. Gespielt wird dann von Samstag bis Montag über 54 statt 72 Löcher. Sky berichtet an allen drei Turniertagen aus Hamburg, insgesamt rund 15 Stunden live.

Das Golf-Wochenende live bei Sky:

Donnerstag:

22:00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 1. Tag auf Sky Sport 2

23:00 Uhr: US Women’s Open, LPGA Tour, 1. Tag auf Sky Sport 1

Freitag:

22:00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 2. Tag auf Sky Sport 2

23:00 Uhr: US Women’s Open, LPGA Tour, 2. Tag auf Sky Sport 1

Samstag:

14:00 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 1. Tag auf Sky Sport 1

20:00 Uhr: US Women’s Open, LPGA Tour, 3. Tag auf Sky Sport 3

21:00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 3. Tag auf Sky Sport 1

Sonntag:

12:00 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 2. Tag auf Sky Sport 1

19:00 Uhr: US Women’s Open, LPGA Tour, 4. Tag auf Sky Sport 2

21:00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 4. Tag auf Sky Sport 1

Montag:

9:30 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 3. Tag auf Sky Sport 1

Artikelbild: GEPA