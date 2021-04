Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das erste Halbfinalspiel Swans Gmunden – Oberwart Gunners live

via

Das erste Spiel der Halbfinal-Serie am morgigen Samstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Markus Pargfrieder ist als Sky Experte und Co-Kommentator im Einsatz

Mit der neuen, detaillierten Wurfanalyse von Sky wird erstmals ein komplettes Trefferbild aller Spieler abgebildet

Das innovative Sky Wurfanalyse-Tool wurde in Zusammenarbeit mit SKN St. Pölten-Profi Jakob Wonisch entwickelt

Das zweite Halbfinale wird von Keemotion produziert und ist auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Wien, 16. April 2021 – Die bet-at-home Basketball Superliga wartet ab Samstag mit den Halbfinal-Duellen auf. Im ersten Spiel treffen die Swans Gmunden auf die Gunners aus Oberwart. Die Tabellenersten nach der Platzierungsrunde aus Gmunden setzten sich im Viertelfinale souverän gegen den UBSC Graz durch und entschieden die Best-of-5 Serie mit 3:1 für sich. Mit dem gleichen Ergebnis im Duell mit St. Pölten schafften auch die Gunners den Einzug ins Semifinale. Die bisherige Saison bot vier, zeitweise hochemotionale Duelle zwischen Gmunden und Oberwart, von denen drei an die Swans gingen. Können die favorisierten Gmundner den ersten Schritt Richtung Finaleinzug machen oder überraschen die Gunners? Die Antwort gibt es am morgigen Samstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Basketball-Fans dürfen sich im Halbfinale wieder auf fundierte Analysen der Sky Experten freuen. Beim Auftakt in Gmunden ist Markus Pargfrieder als Sky Experte und Co-Kommentator im Einsatz.

Die innovative Sky Wurfanalyse transportiert In-Game Statistiken direkt ins Wohnzimmer der Sky Seher

Als zusätzliches Service für die Zuschauer bietet Sky nun eine detaillierte Wurfanalyse an. Diese ermöglicht nicht nur die Anzahl der getroffenen Würfe zu visualisieren, sondern auch die Positionen von denen getroffen wurde. Somit ergibt sich für die Analyse ein komplettes Trefferbild des Spielers. Entwickelt wurde das Tool in Zusammenarbeit mit dem Basketball Superliga-Spieler und SKN St. Pölten-Profi Jakob Wonisch. Diese In-Game Statistik ist auf dem deutschsprachigen Markt einzigartig und transportiert die Leidenschaft, die Sky seit Jahren für Basketball an den Tag legt, direkt zum Abonnenten nach Hause.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Samstag, 17. April 2021

20:00 Uhr

Swans Gmunden – Unger Steel Oberwart Gunners, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Johannes Brandl

Kommentator: Carl-Michael Drack

Sky Experte & Co-Kommentator: Markus Pargfrieder

