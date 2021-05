Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das zweite Spiel der Final-Serie zwischen den Kapfenberg Bulls und den Swans Gmunden morgen live

Im ersten Final-Duell der “ewigen Rivalen” gingen am Donnerstag die Bulls als Sieger vom Court. In einem offenen Schlagabtausch setzen sich die Kapfenberger auch dank der Treffsicherheit von A.J. Turner durch, der genau zum Auftakt der Finalserie mit 22 Punkten und damit seiner Saisonbestleistung glänzte. Ebenfalls ausschlaggebend war die bärenstarke Wurfquote der Steirer aus der Distanz, bei der die Oberösterreicher nicht mithalten konnten. Somit stehen die Gmundner auswärts unter Zugzwang, um nicht den Titelverteidiger in der „Best-of-five-Serie“ davonziehen zu lassen. Können Enis Murati & Co. zurückschlagen oder holen sich die Bulls drei Matchbälle zum Titel? Die Antwort gibt es am morgigen Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Die innovative Sky Wurfanalyse transportiert In-Game Statistiken direkt ins Wohnzimmer der Sky Seher

Als zusätzliches Service für die Zuschauer bietet Sky nun eine detaillierte Wurfanalyse an. Diese ermöglicht nicht nur die Anzahl der getroffenen Würfe zu visualisieren, sondern auch die Positionen von denen getroffen wurde. Somit ergibt sich für die Analyse ein komplettes Trefferbild des Spielers. Entwickelt wurde das Tool in Zusammenarbeit mit dem Basketball Superliga-Spieler und SKN St. Pölten-Profi Jakob Wonisch. Diese In-Game Statistik ist auf dem deutschsprachigen Markt einzigartig und transportiert die Leidenschaft, die Sky seit Jahren für Basketball an den Tag legt, direkt zum Abonnenten nach Hause.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Sonntag, 9. Mai 2021

20:00 Uhr

Kapfenberg Bulls – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Michael Ganhör

Kommentator: Carl-Michael Drack

Sky Experte & Co-Kommentator: Lucas Hajda

Bild: GEPA