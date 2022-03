Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Der Auftakt der Qualifikationsrunde Flyers Wels gegen Vienna Timberwolves am Samstag live auf Sky Sport Austria

Flyers Wels gegen Vienna Timberwolves am Samstag ab 19:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Roland Streinz moderiert und Carl-Michael Drack begleitet die Partie als Kommentator

Sky zeigt bis zu 48 TV-Spiele der bet-at-home Basketball Superliga live

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Wien, 11. März 2022 – Am morgigen Samstag dürfen sich Sky Seher:innen auf den Auftakt der Qualifikationsrunde in der bet-at-home Basketball Superliga freuen. Die Flyers Wels empfangen die Timberwolves in Oberösterreich. Bereits am vergangenen Samstag begegneten einander die beiden Teams auf dem Parkett. Nach der 72:84 Auswärtsniederlage in der vergangenen Partie, wollen sich die letztplatzierten Flyers nun vor heimischem Publikum revanchieren. Ob ihnen dies gelingt oder die Timberwolves erneut gewinnen, ist ab 19:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Moderiert wird die Partie von Roland Streinz und Carl-Michael Drack fungiert als Kommentator.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 12. März 2022

19:45 Uhr

Raiffeisen Flyers Wels – Vienna D.C. Timberwolves, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Roland Streinz

Kommentator: Carl-Michael Drack

Bild: GEPA