Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Der Showdown zwischen Traiskirchen Lions und Vienna Timberwolves am morgigen Samstag live auf Sky Sport Austria

Die Playoffs der bet-at-home Basketball Superliga rücken immer näher und am morgigen Samstag erwartet Österreichs Basketball-Fans ein wahres Highlight auf Sky Sport Austria.

Das Finale um das letzte Playoff-Ticket zwischen den Traiskirchen Lions und den Vienna Timberwolves am morgigen Samstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Gerfried Pröll moderiert und Carl-Michael Drack begleitet die Partie als Kommentator

Sky zeigt bis zu 48 TV-Spiele der bet-at-home Basketball Superliga live

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

In einem „All or Nothing“-Spiel treffen die Traiskirchen Lions auf die Vienna Timberwolves. Im Duell des Zweiten gegen den Dritten der Qualifikationsrunde steigt nur der Sieger in die Playoffs auf. Schon in der letzten Partie zwischen den beiden Teams herrschte Spannung bis zum Schluss, als die Timberwolves mit 72:71 das bessere Ende für sich hatten. Setzen sich die Wiener erneut durch oder gewinnen die Lions das Finale um den letzten Playoff-Platz? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird die Partie von Gerfried Pröll und Carl-Michael Drack fungiert als Kommentator.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 16. April 2022

20:00 Uhr

Arkadia Traiskirchen Lions – Vienna D.C. Timberwolves, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Gerfried Pröll

Kommentator: Carl-Michael Drack

Bild: GEPA