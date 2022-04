Kapfenberg Bulls gegen Swans Gmunden am Mittwoch live auf Sky Sport Austria

Die Partie zwischen den Kapfenberg Bulls und den Swans Gmunden am morgigen MIttwoch ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Wien, 12. April 2022 – Bevor die bet-at-home Basketball Superliga in knapp zwei Wochen in die Play-Offs startet, folgt schon am morgigen Mittwoch die nächste Top-Partie der Platzierungsrunde. Die Kapfenberg Bulls empfangen die zweitplatzierten Swans Gmunden in der Steiermark. Die Gäste aus Oberösterreich kommen voller Selbstvertrauen nach Kapfenberg, nachdem sie am Samstag gegen Liga-Dominator BC Vienna mit 99:91 gewinnen konnten. Währenddessen mussten sich die Bulls auswärts in St. Pölten mit 73:76 geschlagen geben und rangieren somit auf Tabellenposition sechs. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams setzten sich jedoch die Bulls in einem wahren Overtime-Thriller mit 99:98 durch. Können die Kapfenberger den Erfolg wiederholen oder gehen diesmal die favorisierten Swans als Sieger vom Parkett? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 4. Die Partie wird von Roland Streinz moderiert und Carl-Michael Drack fungiert als Kommentator.



