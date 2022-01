Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: SKN St. Pölten gegen die Oberwart Gunners am Samstag live auf Sky Sport Austria

SKN St. Pölten gegen die Oberwart Gunners am morgigen Samstag ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky zeigt bis zu 48 TV-Spiele der bet-at-home Basketball Superliga live

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Bereits am morgigen Samstag wartet die bet-at-home Basketball Superliga für Sky Seher:innen mit dem nächsten Spitzenspiel auf. Der SKN St. Pölten empfängt die Oberwart Gunners in der niederösterreichischen Hauptstadt. Im Duell der Tabellennachbarn wollen die St. Pöltener ein weiteres Mal ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Der SKN konnte seine letzten fünf Spiele auf heimischen Parkett allesamt für sich entscheiden. Die Gäste aus Oberwart befinden sich jedoch aktuell in Topform und streben ihren vierten Sieg in Serie an. Können die Burgenländer auch in St. Pölten überzeugen? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird das Match von Michael Ganhör und Otto Rosenauer wird als Kommentator fungieren.



Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen. Sky überträgt in dieser Spielzeit beide Cup-Semifinalspiele und das Cupfinale live. Zusätzlich erwarten Basketball-Fans auf Sky zum ersten Mal die Finalspiele der „Austrian Club Championship“, bei dem die Basketballer:innen in einem 3×3 gegeneinander antreten.



Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:



Samstag, 29. Jänner 2022



18:55 Uhr



SKN St. Pölten Basketball – Oberwart Gunners, live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Otto Rosenauer

Bild: GEPA