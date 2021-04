Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Das dritte Final-Duell zwischen HCB Südtirol und dem KAC am Freitag live

Das dritte Spiel der Final-Serie HCB Südtriol gegen KAC am morgigen Freitag ab 19:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Gary Venner ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 15. April 2021 – Die Final-Serie der bet-at-home ICE Hockey League zwischen HCB Südtirol und dem KAC wartet am Freitag mit dem dritten Duell auf. In einem wahren Torspektakel setzte sich der KAC am Dienstag in Spiel zwei mit 5:4 durch und baute damit die Führung in der Best-of-7 Serie auf 2:0 aus. Bei den Kärtnern zeigte man sich trotz des Sieges nicht ganz zufrieden mit der Leistung. Um den Klagenfurtern den Titel noch streitig machen zu können, stehen die Südtiroler allerdings schon gehörig unter Druck. Im morgigen Heimspiel wollen sie daher unbedingt ihren ersten Sieg der Final-Serie holen. Kommt der HCB Südtirol mit einem Sieg zurück in die Serie oder kann der KAC auch Spiel drei für sich entscheiden? Die Antwort gibt es am morgigen Freitag ab 19:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Freitag, 16. April 2021

19:15 Uhr

HCB Südtirol Alperia – EC KAC, live auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin: Constanze Weiss

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Gary Venner

Artikelbild: GEPA