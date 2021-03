Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Das dritte Spiel der Halbfinal-Serie zwischen HCB Südtirol und den Vienna Capitals am Donnerstag live & exklusiv

Die Halbfinal-Serie zwischen HCB Südtirol und den Vienna Capitals bleibt weiter hart umkämpft. In einem packenden Spiel am Dienstagabend konnten die Capitals mit einem Sieg den 1:1 Ausgleich in der Serie erzwingen. Das Team von Dave Cameron geriet zwar im ersten Drittel in Rückstand, konnte aber in Drittel zwei und drei jeweils einen Treffer erzielen und mit 2:1 als Sieger vom Eis gehen.

Durch den knappen Erfolg der Wiener machte nun schon zum sechsten Mal in den gesamt acht Saisonbegegnungen der beiden Teams nur ein einziges Tor den Unterschied. In ihrem morgigen Heimspiel wollen die Südtiroler die Führung zurückerobern und die Capitals erneut unter Druck setzen. Wer Spiel drei der Best-of-7 Serie für sich entscheidet und dem Finale einen Schritt näher kommt, ist am morgigen Donnerstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Donnerstag, 1. April 2021

19:00 Uhr

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Gary Venner

Bild: GEPA