Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Das Duell VSV gegen HCB Südtirol am morgigen Freitag live & exklusiv

Die Partie VSV – HCB Südtirol am Freitag ab 19.05 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Florian Iberer ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 14. Jänner 2021 – Am morgigen Freitag treffen live auf Sky zwei Teams mit vollkommen unterschiedlicher Ausgangslage aufeinander: Der Tabellenvorletzte aus Villach empfängt den Tabellenersten HCB Südtirol.

Es ist noch nicht die Wunschsaison der Kärntner. Mit 35 Punkten nach 31 Spielen stehen nur die Black Wings in der Tabelle schlechter da als der VSV. Allerdings zeigt die Formkurve der Adler nach oben. Dem 2:1 Heimerfolg gegen die Bulldogs ließen die Villacher am vergangenen Sonntag einen 2:1 Auswärtssieg gegen die Caps folgen. Mit dem Tabellenersten aus Südtirol kommt allerdings ein echtes Schwergewicht in die Villacher Stadthalle. Ob der VSV den Aufwärtstrend gegen den Tabellenführer fortsetzen kann oder das Team von Greg Ireland der Favoritenrolle gerecht wird, ist am Freitag ab 19:05 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Freitag, 15. Jänner 2021

19:05 Uhr

EC Grand Immo VSV – HCB Südtirol Alperia, Sky Sport Austria 1

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Florian Iberer

Artikelbild: GEPA