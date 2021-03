Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Das zweite Halbfinal-Spiel zwischen Salzburg und dem KAC am Dienstag live & exklusiv

Das zweite Duell der Halbfinal-Serie Salzburg gegen den KAC am Dienstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Wien, 29. März 2021 – Die ersten Spiele der Halbfinal-Serien der bet-at-home ICE Hockey League sind Geschichte. Im Duell des KAC mit Salzburg konnte sich das Heimteam am gestrigen Sonntag durchsetzen. Die Klagenfurter entschieden Spiel eins in einer umkämpften Partie mit 4:2 für sich und konnten damit den Heimvorteil optimal ausnutzen. Dadurch geht der KAC mit einer 1:0 Führung in das nächste Duell der Best-of-7 Serie am morgigen Dienstag. Schauplatz des Aufeinandertreffens ist diesmal die Eisarena Salzburg, in der das Team von Matt McIlvane die Serie ausgleichen will. Ob den Salzburgern das gelingt oder der KAC auf 2:0 stellt, ist am morgigen Dienstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Dienstag, 30. März 2021

19:00 Uhr

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Jörg Künne

Kommentator: Charly Leitner

Sky Experte: Florian Iberer

Artikelbild: GEPA