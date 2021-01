Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: der Klassiker Black Wings – Vienna Capitals am Dienstag live & exklusiv

Die Partie Black Wings – Vienna Capitals am morgigen Dienstag ab 19.05 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bernd Brückler ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 4. Jänner 2021 – Sky Kunden können sich am morgigen Dienstag auf ein Traditionsduell in der bet-at-home ICE Hockey League freuen: Der Tabellenletzte aus Linz empfängt die Vienna Capitals. Es ist noch nicht die Saison der Oberösterreicher. Mit 18 Punkten nach 28 Spielen stehen die Black Wings am Ende der Tabelle. In den ersten beiden Spielen im neuen Jahr gegen Fehervar und Bratislava hielt man gut mit, musste sich aber beide Male knapp geschlagen geben. Auf der Gegenseite präsentierten sich die Wiener zuletzt in Topform und konnten die letzten vier Spiele in Folge gewinnen. Die letzte Niederlage mussten sie ausgerechnet gegen die Black Wings einstecken. Ob den Caps der fünfte Sieg en suite gelingt oder das Team von Dan Ceman als Sieger vom Eis geht, ist morgen ab 19:05 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Dienstag, 5. Jänner 2021

19:05 Uhr

Black Wings 1992 – spusu Vienna Capitals, Sky Sport Austria 1

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Bernd Brückler

Artikelbild: GEPA