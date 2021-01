Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Der Klassiker Graz99ers – Vienna Capitals heute live & exklusiv

via

Wien, 8. Jänner 2021 – Das Eishockey-Jahr 2021 nimmt weiter Fahrt auf! Am heutigen Freitag kommt es live & exklusiv auf Sky zum Traditionsduell zwischen den Graz99ers und den Vienna Capitals.

Beide Teams konnten sich am Dienstag über einen 2:3 Auswärtssieg freuen. Die Caps erfüllten glanzlos ihre Pflichtaufgabe gegen Tabellenschlusslicht Black Wings und festigten mit dem fünften Sieg en suite den dritten Platz. Die Steirer feierten dagegen in Villach den ersten Erfolg 2021, nachdem sie im Neujahrsspiel gegen den KAC eine 2:6-Niederlage hinnehmen mussten. Das einzige Aufeinandertreffen in dieser Saison konnten die Caps Anfang Dezember denkbar knapp im Shootout für sich entscheiden. Ob die 99ers den Erfolgslauf der Hauptstädter stoppen können, ist heute ab 19:05 Uhr live & exklusiv bei Sky zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Freitag, 8. Jänner 2021

19:05 Uhr

Moser Medical Graz99ers – spusu Vienna Capitals, Sky Sport Austria 1

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Florian Iberer

