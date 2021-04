Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Spiel fünf der Halbfinal-Serie zwischen HCB Südtirol und Vienna Capitals am Ostermontag live & exklusiv

Das fünfte Halbfinal-Duell HCB Südtirol gegen Vienna Capitals morgen ab 19:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Gary Venner ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 4. April 2021 – Die Halbfinalserie zwischen den Vienna Capitals und HCB Südtirol bleibt heiß umkämpft. Am gestrigen Samstag haben die Caps mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg die Serie zum zweiten Mal ausgeglichen. Damit ging auch das vierte Aufeinandertreffen der beiden Topteams an die Heimmannschaft. Am morgigen Ostermontag steht in der Bozner Eiswelle das fünfte Duell an. Wer kann sich den ersten Matchpuck fürs Finale sichern? Die Antwort gibt es ab 19:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Montag, 5. April 2021

19:15 Uhr

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Gary Venner

Artikelbild: GEPA