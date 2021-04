Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Spiel zwei der Final-Serie zwischen dem KAC und HCB Südtirol live

Das zweite Final-Duell KAC gegen HCB Südtirol am morgigen Dienstag ab 19:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bernd Brückler ist als Sky Experte im Einsatz

Die Finalserie der bet-at-home ICE Hockey League wartet am Dienstag mit Spiel zwei auf. Nach dem Traumstart beim spektakulären 6:0 Erfolg des KAC im ersten Duell haben die Klagenfurter nun in ihrem Heimspiel die Chance in der Best-of-7 Serie auf 2:0 zu stellen. Der dreifache Torschütze Nick Petersen und sein Team strotzen vor Selbstvertrauen und wollen die Leistung im zweiten Duell bestätigen. Der HCB Südtirol will sich hingegen nach dem Shutout rehablitieren und seinerseits ausgleichen. Greg Ireland und seine Foxes brachten in Spiel eins zwar die selbe Anzahl an Schüssen aufs Tor wie die Kärntner, scheiterten aber durchwegs an KAC-Goalie Sebastian Dahm. Ob die Südtiroler in Spiel 2 zurückschlagen können oder der KAC mit 2:0 in Führung geht, ist am morgigen Dienstag ab 19:15 live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Dienstag, 13. April 2021

19:15 Uhr

EC KAC – HCB Südtirol Alperia, live auf Sky Sport Austria 3

Moderator: Jörg Künne

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Bernd Brückler

Beitragsbild: GEPA.